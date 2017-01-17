德国副总理对保护主义和民族主义发出警告

路透柏林1月17日 - 德国副总理加布利尔周二对美国当选总统特朗普引发的民族主义和保护主义的做法发出间接警告。

在柏林的一次演讲中，加布利尔称：“民族主义和保护主义不是变得伟大的药方。”

他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)