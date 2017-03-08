德国财长反驳美国对德国贸易顺差的批评 G20会议料有激辩

路透柏林3月7日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二驳斥美国对德国创纪录经常帐盈余的批评，20国集团(G20)政策制定者下周召开会议时，料就贸易议题展开一番激烈辩论。

德国为今年G20的主席国，在美国总统特朗普倡导“美国优先”计划、对各种国际结盟与责任提出质疑后，德国总理梅克尔希望利用此一平台力保多国间的合作。

在德国巴登-巴登的G20会议即将召开之际，美国国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)周一表示，美国对德国的650亿美元贸易赤字，是“最棘手的贸易问题之一”。他表示，双有必要在欧盟的限制之外进行双边磋商。

纳瓦罗上月也曾抗议德国利用欧元贬值获取贸易优势。

朔伊布勒在柏林对外籍记者的讲话中表示，德国经常帐盈余是因为德国企业竞争力强，整体欧元区也因德国经济强劲而受益。

“没有人可以宣称我们是透过(汇率)操纵才达到这些盈余的，”朔伊布勒表示。他并称，欧洲央行才是主掌欧元的当局。

朔伊布勒呼吁G20需采取进一步举措来强化金融市场监管，这触及了美国和德国之间另一个棘手问题。

他并称，下周G20会议的主题之一将是透过实施结构性改革，以增强经济体应对未来冲击的韧性。

朔伊布勒表示，他将在下周四与美国财长努钦(Steven Mnuchin)会面，为在3月17-18日于巴登巴登(Baden-Baden)进行的会议预做准备。梅克尔和特朗普将于周二在华盛顿会面。

至于中国，朔伊布勒表示，中国和德国支持国际自由贸易秩序及开放全球市场。“但谈到关于外资在中国的投资时，我们亦非常支持在这方面要予以尊重。”(完)