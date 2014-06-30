德国政府计划2015年全年零举债 为1969年以来首次

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透柏林6月28日 - 据预算计划显示，德国政府计划2015年全年不再有新的举债，为1969年以来首次，并将预期中增加的税收用于教育和基础设施。
作为欧洲最大的经济体，德国顺利摆脱了全球金融危机和欧元区债务危机的影响，并立志在预算自律和财政约束方面以身作则。
不过，德国政府或会因此被批评在刺激内需方面做得不够，却去间接帮助欧元区其他国家。
根据德国财政部2015-2018年的预算计划，政府2014年预计将举债65亿欧元，但之后的计划没有安排新借款，政府目标是实现预算平衡而不是盈余。
“我们的侧重点是经济增长，而不是债务，”财政部发言人表示，并强调指出预算整固与刺激经济增长并不矛盾。
德国反对党批评财长朔伊布勒在实现预算平衡方面“玩花样”，夸大税收的同时却低估了偿还现有债务的成本。
据预算计划，德国拟在2017年将政府债务相当于GDP的比例从今年的约76%降至70%以下，在10年内降至欧元区规定的60%之下。
梅克尔政府不会减税，但计划对德国陈旧的交通系统额外投资50亿欧元。
良好的经济增长和极低的举债成本让德国大受裨益。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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