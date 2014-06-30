德国政府计划2015年全年零举债 为1969年以来首次

路透柏林6月28日 - 据预算计划显示，德国政府计划2015年全年不再有新的举债，为1969年以来首次，并将预期中增加的税收用于教育和基础设施。

作为欧洲最大的经济体，德国顺利摆脱了全球金融危机和欧元区债务危机的影响，并立志在预算自律和财政约束方面以身作则。

不过，德国政府或会因此被批评在刺激内需方面做得不够，却去间接帮助欧元区其他国家。

根据德国财政部2015-2018年的预算计划，政府2014年预计将举债65亿欧元，但之后的计划没有安排新借款，政府目标是实现预算平衡而不是盈余。

“我们的侧重点是经济增长，而不是债务，”财政部发言人表示，并强调指出预算整固与刺激经济增长并不矛盾。

德国反对党批评财长朔伊布勒在实现预算平衡方面“玩花样”，夸大税收的同时却低估了偿还现有债务的成本。

据预算计划，德国拟在2017年将政府债务相当于GDP的比例从今年的约76%降至70%以下，在10年内降至欧元区规定的60%之下。

梅克尔政府不会减税，但计划对德国陈旧的交通系统额外投资50亿欧元。

良好的经济增长和极低的举债成本让德国大受裨益。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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