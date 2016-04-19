德国穆斯林社群领导人将右翼党AfD与纳粹相比

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透柏林4月18日 - 德国一名穆斯林社群领袖周一将德国“另类选择党”（AfD）对穆斯林的态度，与当初希特勒时期纳粹对犹太人的态度相提并论。
AfD上月成功进入三个邦的议会，该党称伊斯兰教与德国宪法不相容。一些选民对德国总理默克尔欢迎难民的政策感到不满，AfD因此赢得支持。
“自希特勒时期的德国以后，这是第一次出现一个宗教社群整体被抹黑并遭到存在性威胁。”德国穆斯林中央委员会主席马兹耶克（Aiman Mazyek）对德国NDR电视台表示。
马兹耶克这是在对AfD周末宣布的计划作出回应。AfD计划推动对伊斯兰宣礼塔和蒙面罩袍实施禁令。
“AfD在利用伊斯兰恐惧症，”马兹耶克说道，“这不是反伊斯兰的道路，这是反民主的道路。”
默克尔在与印尼总统佐科会面后举行新闻发布会，被问及AfD有关伊斯兰教的言论时称，宗教自由是得到德国宪法--《基本法》保障的权利。
“这自然也适用于我们国家的穆斯林，”默克尔说道，“经验表明，德国许许多多的穆斯林在《基本法》框架内信仰他们的宗教。”
默克尔补充道，当实际情形并非如此时，安全部队可采取行动。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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