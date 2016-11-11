德国驻阿富汗北部一领事馆遇袭 塔利班宣称负责

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透阿富汗马扎里沙里夫/柏林11月10日 - 官方称，武装分子周四晚间以至少一辆装载爆炸物的汽车撞击德国驻阿富汗北部城市马扎里沙里夫的领事馆外墙，造成七名平民死亡，另有几十人受伤。
塔利班宣称对此次袭击负责，称此举是报复北约上周对昆都士(Kunduz)附近一村庄的空袭。这次空袭造成逾30人丧生。
目击者称德国领事馆附近传出零星的枪声，称爆炸击碎了周围很大一片区域建筑物的玻璃。
北约一位发言人表示，爆炸导致领事馆“严重受损”。通常领事馆内约有30人办公。
巴尔赫省的警察总长Sayed Kamal Sadat称，爆炸造成几名平民死亡，数十人被飞溅的玻璃所伤，但领事馆工作人员无人受伤。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。