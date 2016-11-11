德国驻阿富汗北部一领事馆遇袭 塔利班宣称负责

路透阿富汗马扎里沙里夫/柏林11月10日 - 官方称，武装分子周四晚间以至少一辆装载爆炸物的汽车撞击德国驻阿富汗北部城市马扎里沙里夫的领事馆外墙，造成七名平民死亡，另有几十人受伤。

塔利班宣称对此次袭击负责，称此举是报复北约上周对昆都士(Kunduz)附近一村庄的空袭。这次空袭造成逾30人丧生。

目击者称德国领事馆附近传出零星的枪声，称爆炸击碎了周围很大一片区域建筑物的玻璃。

北约一位发言人表示，爆炸导致领事馆“严重受损”。通常领事馆内约有30人办公。

巴尔赫省的警察总长Sayed Kamal Sadat称，爆炸造成几名平民死亡，数十人被飞溅的玻璃所伤，但领事馆工作人员无人受伤。(完)