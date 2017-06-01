德国重申反对欧元区共同债券构想

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月1日 - 德国周三在被问及有关一份欧盟执委会文件时表示，反对欧元区发行共同债券的任何计划。欧盟执委会的这份文件，旨在激发对于联合预算和债务、及在英国退欧后加强欧盟一体化的讨论。
“对我们而言，在英国退欧之际重要的是，要在欧盟整体发展的架构下来看待欧元区发展的问题。”德国财政部一发言人被问到上述文件时称。
“我们希望没有欧元区‘区内’和‘区外’成员之分。”她并表示，德国正在和法国研究欧盟未来的问题。
她表示德国将会研究欧盟执委会的提案，但目前讨论个别要点还太早；不过德国认为，欧洲必须在进一步整合前，必须先执行现有规定以提高公信力。
“成员国必须...通过结构性改革和削减债务，建立欧元区的稳定性及增长。”她还表示，“在讨论进一步分摊责任前”，需见金融市场风险下降。
“对于共担债务的问题，毫无意外，德国政府反对欧元区共同债券、共同债务的看法并未改变。”(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。