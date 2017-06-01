德国重申反对欧元区共同债券构想

路透柏林6月1日 - 德国周三在被问及有关一份欧盟执委会文件时表示，反对欧元区发行共同债券的任何计划。欧盟执委会的这份文件，旨在激发对于联合预算和债务、及在英国退欧后加强欧盟一体化的讨论。

“对我们而言，在英国退欧之际重要的是，要在欧盟整体发展的架构下来看待欧元区发展的问题。”德国财政部一发言人被问到上述文件时称。

“我们希望没有欧元区‘区内’和‘区外’成员之分。”她并表示，德国正在和法国研究欧盟未来的问题。

她表示德国将会研究欧盟执委会的提案，但目前讨论个别要点还太早；不过德国认为，欧洲必须在进一步整合前，必须先执行现有规定以提高公信力。

“成员国必须...通过结构性改革和削减债务，建立欧元区的稳定性及增长。”她还表示，“在讨论进一步分摊责任前”，需见金融市场风险下降。

“对于共担债务的问题，毫无意外，德国政府反对欧元区共同债券、共同债务的看法并未改变。”(完)