德国官员称柏林新机场项目不会成“烂尾工程”

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林5月24日（记者 Erik Kirschbaum） - 柏林机场管理部门发言人Ralf Kunkel称，柏林新的国际机场将如期在2017年启用。该机场项目之前因行政手续和技术问题曾多次推迟进度，媒体报导称其最终可能成为“烂尾工程”。
即便新机场2017年启用，也较最初的目标晚了六年。该项目一再推迟，已经影响到德国工程技术先进、组织能力卓越的声誉。
《德国周日画报》周日报导称，耗资51亿欧元的柏林新机场--勃兰登堡国际机场可能永远完不了工，因为建设许可将于2016年11月到期。
该报导引述项目内部文件称，建设许可要展期，就必须修改一项法律。Kunkel则称根本没这个必要。
他说：“进度安排没变。我们希望2016年3月建设完成。此后要对该机场进行测试，计划在2017年下半年启用。所以，怎么会成为一个烂尾工程呢？”
机场管理部门曾多次称该工程将如期完成，但最后均未实现。
Kunkel证实该机场建设许可将于2016年11月到期，但他称这无关紧要，因为到2016年3月建设就将完成。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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