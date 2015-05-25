德国官员称柏林新机场项目不会成“烂尾工程”

《美国重要政经日程》-1月23日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Erik Kirschbaum
路透柏林5月24日 - 柏林机场管理部门发言人Ralf Kunkel称，柏林新的国际机场将如期在2017年启用。该机场项目之前因行政手续和技术问题曾多次推迟进度，媒体报导称其最终可能成为“烂尾工程”。
即便新机场2017年启用，也较最初的目标晚了六年。该项目一再推迟，已经影响到德国工程技术先进、组织能力卓越的声誉。
《德国周日画报》周日报导称，耗资51亿欧元的柏林新机场--勃兰登堡国际机场可能永远完不了工，因为建设许可将于2016年11月到期。
该报导引述项目内部文件称，建设许可要展期，就必须修改一项法律。Kunkel则称根本没这个必要。
他说：“进度安排没变。我们希望2016年3月建设完成。此后要对该机场进行测试，计划在2017年下半年启用。所以，怎么会成为一个烂尾工程呢？”
机场管理部门曾多次称该工程将如期完成，但最后均未实现。
Kunkel证实该机场建设许可将于2016年11月到期，但他称这无关紧要，因为到2016年3月建设就将完成。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)