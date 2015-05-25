德国官员称柏林新机场项目不会成“烂尾工程”

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Erik Kirschbaum

路透柏林5月24日 - 柏林机场管理部门发言人Ralf Kunkel称，柏林新的国际机场将如期在2017年启用。该机场项目之前因行政手续和技术问题曾多次推迟进度，媒体报导称其最终可能成为“烂尾工程”。

即便新机场2017年启用，也较最初的目标晚了六年。该项目一再推迟，已经影响到德国工程技术先进、组织能力卓越的声誉。

《德国周日画报》周日报导称，耗资51亿欧元的柏林新机场--勃兰登堡国际机场可能永远完不了工，因为建设许可将于2016年11月到期。

该报导引述项目内部文件称，建设许可要展期，就必须修改一项法律。Kunkel则称根本没这个必要。

他说：“进度安排没变。我们希望2016年3月建设完成。此后要对该机场进行测试，计划在2017年下半年启用。所以，怎么会成为一个烂尾工程呢？”

机场管理部门曾多次称该工程将如期完成，但最后均未实现。

Kunkel证实该机场建设许可将于2016年11月到期，但他称这无关紧要，因为到2016年3月建设就将完成。（完）