德国当局称汉堡机场腐蚀性物质泄漏并非恐怖袭击事件

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透汉堡2月12日 - 德国当局周日表示，汉堡机场空调系统泄漏腐蚀性物质并非恐怖袭击事件，并称警方正在调查。这次泄漏迫使机场短暂关闭。
在一个航站有大约50人抱怨眼睛有刺激感和呼吸困难之后，消防员与救护车赶往现场。
“我要明确否认...这是恐怖袭击。据我们所知，此事从未被视为恐怖袭击，”汉堡消防部门发言人Torsten Wessely在记者会上表示。
“我们在调查时找到了一个类似胡椒喷雾的容器，可能是(腐蚀性物质)来源，”他说。
机场的一名发言人表示，截至1245GMT航班已恢复正常。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)