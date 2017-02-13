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时事要闻 | 2017年 2月 13日 星期一 09:16 BJT

德国当局称汉堡机场腐蚀性物质泄漏并非恐怖袭击事件

路透汉堡2月12日 - 德国当局周日表示，汉堡机场空调系统泄漏腐蚀性物质并非恐怖袭击事件，并称警方正在调查。这次泄漏迫使机场短暂关闭。

在一个航站有大约50人抱怨眼睛有刺激感和呼吸困难之后，消防员与救护车赶往现场。

“我要明确否认...这是恐怖袭击。据我们所知，此事从未被视为恐怖袭击，”汉堡消防部门发言人Torsten Wessely在记者会上表示。

“我们在调查时找到了一个类似胡椒喷雾的容器，可能是(腐蚀性物质)来源，”他说。

机场的一名发言人表示，截至1245GMT航班已恢复正常。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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