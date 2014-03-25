德国经济：工会号召机场公共部门员工周四早班举行罢工

路透法兰克福3月25日 - 在德国法兰克福和慕尼黑等主要城市的旅客，周四的行程可能会被延误。德国工会Verdi号召所有公共部门的员工参与罢工，以给雇主在加薪谈判中施加压力。

Verdi表示，呼吁机场的地面工作人员、行李运送员以及维护员工在在周四早班举行罢工，罢工可能持续至1300GMT。

该工会称，预计(罢工)会导致航班取消及长时间行程延迟。罢工将影响到科隆-波恩、杜塞尔多夫、汉堡、汉诺威、斯图加特，以及慕尼黑和欧洲第三大交通枢纽法兰克福等城市。(完)