欧洲国家官员寻求暂停欧盟航空碳税

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透柏林9月11日电（记者 Maria Sheahan/Victoria Bryan）---有关官员周二称，欧洲国家官员将尽力促成欧盟暂停航空碳排放交易系统，从而避免中国的报复行动。
“空中客车让我们确信，报复行动对其订单的威胁是明显而现时的。”英国新任商业大臣Michael Fallon周二在柏林航空展上表示。
欧洲航空旅游公司强烈反对航空碳排放交易系统，美国、澳大利亚和巴西等国家曾表示希望达成全球性的控制碳排放的协议，而不是欧洲法律适用於非欧盟企业。
中国威胁，如果欧盟对中国航空公司不遵守其碳排放交易系统进行惩罚，将采取报复行动，包括扣留欧洲飞机。
中国和欧盟的争端导致多达140亿美元的交易被冻结，不过8月德国总理默克尔访华时中国与德国签订了购买50架空客飞机、价值超过40亿美元的协议。
空客首席执行官Fabrice Bregier周一晚些时候表示，如果争端得不到解决，空客将不得不“很快”降低A330客机的生产目标。
“我们非常清楚，时不我待。”Fallon表示。
他在与德国、西班牙和法国政府官员的联合记者会上作出了上述表示，他们通常在航展上会面，商讨与空客有关的问题。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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