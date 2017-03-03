德国平价连锁超市Aldi本月将在中国通过天猫国际启动在线销售

路透柏林3月2日 - 德国平价连锁超市Aldi计划本月在中国启动在线销售，寄望用一系列葡萄酒、点心和早餐产品吸引中意德国品牌的中国消费者。

Aldi周四在声明中称，将通过阿里巴巴(BABA.N)的在线销售平台--天猫国际出售自有品牌产品，并以澳洲供货商服务中国市场。

Aldi称，3月20日的初步“软启动”将向限量人群供货，之后将于4月25日在上海举行全面启动活动。

阿里巴巴欧洲负责人Terry von Bibra称，中国的中产阶级对“德国制造”产品的兴趣愈加浓厚。

Aldi此番的中国业务将由Aldi South运营，Aldi South还拥有Aldi US，并在英国运营连锁超市。该企业在逾15年前进入澳洲市场。(完)