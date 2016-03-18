德国法院判决苹果侵犯专利 苹果产品视频功能或受影响

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福/旧金山3月16日 - 德国一地方法院已作出判决，认为苹果(AAPL.O)侵犯了瑞士证券公司Kudelski旗下OpenTV业务所取得的专利，苹果在德国销售的一些热门产品或因此被迫取消一些视频流功能。
德国杜塞尔多夫地方法院一个三人审判小组周二作出了以上判决，称苹果不得提供侵犯到OpenTV专利的软件，这项专利范围包含单一视频流中的视频、音频和网上信息等。
苹果可以遵守判决，卸载或停用其视频流产品的一些违规功能。最严重的情形是苹果有可能被迫让相关装置退出市场。上述判决或促使其开展与Kudelski的授权交易。
根据法院文书，受影响的苹果产品可能包括iPhones、iPad平板、Mac电脑、iTunes音乐服务、Quicktime视频软件播放器和视频流设备Apple TV。
“诉讼的主张相当合法且理由充足，”杜塞尔多夫法院在判决中称。
苹果是否上诉不得而知。若苹果不遵守判决，则每一侵权事项最高将面临25万欧元罚款，但判决并未具体说明罚款的计算方式与可能的罚款总金额。
苹果和Kudelski代表对此不予置评。
苹果周四跌0.16%至105.8美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 陈宗琦)
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