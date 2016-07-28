德国警方逮捕一名扬言“我要打爆你们”的阿尔及利亚嫌犯

路透柏林7月27日 - 德国警方周三逮捕一名19岁的阿尔及利亚难民，这名难民当日稍早从精神病院潜逃出来，还大喊“我要打爆你们”。这是最近一系列令德国人神经紧绷的事件中的最新一起。

据下萨克森州警方称，德国联邦警察经过数小时搜寻，最终在不莱梅中央火车站将其逮捕。搜捕活动中曾对不莱梅一家商场进行人员疏散。

他们表示，调查还在继续。

警方称，此人在刚刚过去的周末因多起偷盗案被羁押，在押期间曾对伊斯兰国以及在慕尼黑商场枪杀九人的枪手表达同情。但警方表示，除此之外，并无其他证据表明他们之间有任何关联。(完)