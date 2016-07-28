德国警方逮捕一名扬言“我要打爆你们”的阿尔及利亚嫌犯

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透柏林7月27日 - 德国警方周三逮捕一名19岁的阿尔及利亚难民，这名难民当日稍早从精神病院潜逃出来，还大喊“我要打爆你们”。这是最近一系列令德国人神经紧绷的事件中的最新一起。
据下萨克森州警方称，德国联邦警察经过数小时搜寻，最终在不莱梅中央火车站将其逮捕。搜捕活动中曾对不莱梅一家商场进行人员疏散。
他们表示，调查还在继续。
警方称，此人在刚刚过去的周末因多起偷盗案被羁押，在押期间曾对伊斯兰国以及在慕尼黑商场枪杀九人的枪手表达同情。但警方表示，除此之外，并无其他证据表明他们之间有任何关联。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。