德国警方抓获两名计划在西部城市购物中心发动袭击的嫌犯

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透柏林12月23日 - 德国警方周五称，警方特种部队逮捕涉嫌计划在西部城市奥伯豪森购物中心发动袭击的两名男子。
警方发表声明称，嫌疑人是兄弟两人，分别为28岁和31岁，出生地为科索沃。根据安保消息人士提供的线索，两人在杜伊斯堡市被抓获。
尚不清楚两人是否与周一卡车冲撞德国圣诞集市致12人死亡的事件有关。警方在卡车内部发现一名突尼斯人的指纹，目前正在搜寻该嫌疑人。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。