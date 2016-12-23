版本:
中国
时事要闻 | 2016年 12月 23日 星期五 12:18 BJT

德国警方抓获两名计划在西部城市购物中心发动袭击的嫌犯

路透柏林12月23日 - 德国警方周五称，警方特种部队逮捕涉嫌计划在西部城市奥伯豪森购物中心发动袭击的两名男子。

警方发表声明称，嫌疑人是兄弟两人，分别为28岁和31岁，出生地为科索沃。根据安保消息人士提供的线索，两人在杜伊斯堡市被抓获。

尚不清楚两人是否与周一卡车冲撞德国圣诞集市致12人死亡的事件有关。警方在卡车内部发现一名突尼斯人的指纹，目前正在搜寻该嫌疑人。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐