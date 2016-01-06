德国科隆新年前夜近百名女性在庆祝活动中遭到不同程度袭击

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林1月5日 （记者 Madeline Chambers） - 德国科隆警方称，约90名女性报告称在科隆大教堂外举行的新年庆祝活动中遭到年轻的醉酒男子抢劫、威胁或者性骚扰。
科隆警察局长阿尔贝斯（Wolfgang Albers）在新闻发布会上表示，警察称这些男子看似来自“阿拉伯或者北非地区”，年龄大多介于18到35岁。“我们接到的报案中，其中有一宗为强奸，”他说道。
德国融合部部长欧佐古兹（Aydan Ozoguz）警告勿要将外国人与难民置于“全面怀疑”之下。进入德国的外国人与难民中大部分来自遭遇战火的中东地区。
德国总理默克尔对此表示震惊。
德国警方称，警察清理一个广场以阻止人们将烟花从台阶顶部扔到下面的人群中时，约有1,000名男子分散开后组成小团伙，之后就发生了袭击事件。
尽管政界人士呼吁民众不要对所有难民持提防态度，但此次女性遭袭引发德国右翼团体呼吁停止接纳难民入境。
德国2015年接收了逾百万难民，数量远超任何其它欧洲国家。
科隆市长芮克（Henriette Reker）称，“新年前夜发生的事情令人难以置信、无可容忍”，但没有理由认为参与袭击的人就是难民。
德国司法部长海科·马斯（Heiko Maas）称，这些袭击事件是“有组织犯罪的新形式”，德国不会容忍。
约150人周二晚聚集在科隆大教堂前，抗议针对女性的暴力事件。其中一名抗议者举着的标语牌上称：“默克尔女士你在哪里？你有什么说法？这吓到我们了！”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。