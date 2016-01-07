德国警方确定科隆针对女性暴力事件的三名嫌疑人

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透德国杜塞尔多夫/柏林1月6日（记者 Matthias Inverardi/Michael Nienaber） - 德国北莱茵-威斯特法伦州内政部长杰格尔（Ralf Jaeger）周三称，警方已经确定了与科隆针对女性的暴力事件有关的三名嫌疑人，但尚未逮捕任何人。
德国警方周二称，大约有90名女性报警称，他们在科隆大教堂外的新年庆祝活动中遭到年轻醉汉的抢劫、威胁及性骚扰。警方还称，这是“一个全新的犯罪层面”。
科隆警察局长此前表示，肇事者似乎为“阿拉伯裔或北非裔”。
杰格尔称，警方本周会就该事件给出一份“非常详细的报告”，但他拒绝透露关于调查的进一步详情。
他还称，警方的调查结果出来后才能作出判断，这是“手续问题”。
周二晚，有大约150人聚集在科隆大教堂前，抗议针对女性的暴力事件。其中一人举着的横幅上写着：“默克尔女士，你在哪儿？你作何感想？这让我们害怕！”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。