默克尔称科隆女性遇袭事件“不可容忍” 承诺采取果断行动

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透柏林1月7日 （记者 Madeline Chambers） - 德国总理默克尔称，将采取果断行动应对科隆新年前夕庆祝活动期间发生的女性遇袭事件。德国警方称，袭击者似乎为“阿拉伯裔或北非裔”，这导致外界对默克尔的难民政策展开激烈辩论。
大约有121名女性报警称，在科隆大教堂外的新年庆祝活动中遭到年轻醉汉的抢劫、威胁及性骚扰。德国警方称已确认16名嫌疑人。
科隆警察局长称，肇事者似乎为“阿拉伯裔或北非裔”。
德国《焦点》杂志和《世界报》称，警方已在某些嫌疑人身上发现登记文件，文件表明这些人刚刚进入德国。但德国当局没有证实这一点。
默克尔称，袭击事件是“完全无法接受”与“不可容忍”的。默克尔去年抵住要求限制入境德国难民数量的压力，坚称德国可以应对2015年入德的110万难民，之后她的支持率下滑。
“科隆发生的事件引发了一些非常严重的问题，这些问题不仅仅关乎科隆，”默克尔说道，她所指的问题包括确定一些不尊重女性的团体是否存在共同的行为模式。
默克尔称，她将考虑修改法律、增派警力并确保驱逐制度行之有效。默克尔还称，必须持续讨论“文化共存”问题。
“我们有责任给出正确答案，”她说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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