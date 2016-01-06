德国科隆新年前夜近百名女性在庆祝活动中遭到不同程度袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林1月5日 - 德国科隆警方称，约90名女性报告称在科隆大教堂外举行的新年庆祝活动中遭到年轻的醉酒男子抢劫、威胁或者性骚扰。

科隆警察局长阿尔贝斯（Wolfgang Albers）在新闻发布会上表示，警察称这些男子看似来自“阿拉伯或者北非地区”，年龄大多介于18到35岁。“我们接到的报案中，其中有一宗为强奸，”他说道。

德国融合部部长欧佐古兹（Aydan Ozoguz）警告勿要将外国人与难民置于“全面怀疑”之下。进入德国的外国人与难民中大部分来自遭遇战火的中东地区。

德国总理默克尔对此表示震惊。

德国警方称，警察清理一个广场以阻止人们将烟花从台阶顶部扔到下面的人群中时，约有1,000名男子分散开后组成小团伙，之后就发生了袭击事件。

尽管政界人士呼吁民众不要对所有难民持提防态度，但此次女性遭袭引发德国右翼团体呼吁停止接纳难民入境。

德国2015年接收了逾百万难民，数量远超任何其它欧洲国家。

科隆市长芮克（Henriette Reker）称，“新年前夜发生的事情令人难以置信、无可容忍”，但没有理由认为参与袭击的人就是难民。

德国司法部长海科·马斯（Heiko Maas）称，这些袭击事件是“有组织犯罪的新形式”，德国不会容忍。

约150人周二晚聚集在科隆大教堂前，抗议针对女性的暴力事件。其中一名抗议者举着的标语牌上称：“默克尔女士你在哪里？你有什么说法？这吓到我们了！”（完）