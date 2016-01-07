德国警方确定科隆针对女性暴力事件的三名嫌疑人

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德国杜塞尔多夫/柏林1月6日 - 德国北莱茵-威斯特法伦州内政部长杰格尔（Ralf Jaeger）周三称，警方已经确定了与科隆针对女性的暴力事件有关的三名嫌疑人，但尚未逮捕任何人。
德国警方周二称，大约有90名女性报警称，他们在科隆大教堂外的新年庆祝活动中遭到年轻醉汉的抢劫、威胁及性骚扰。警方还称，这是“一个全新的犯罪层面”。
科隆警察局长此前表示，肇事者似乎为“阿拉伯裔或北非裔”。
杰格尔称，警方本周会就该事件给出一份“非常详细的报告”，但他拒绝透露关于调查的进一步详情。
他还称，警方的调查结果出来后才能作出判断，这是“手续问题”。
周二晚，有大约150人聚集在科隆大教堂前，抗议针对女性的暴力事件。其中一人举着的横幅上写着：“默克尔女士，你在哪儿？你作何感想？这让我们害怕！”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。