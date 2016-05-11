德国一男子持刀行凶致1死3伤 当局称似无政治动机（更新版2）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透慕尼黑5月10日 （记者 Joern Poltz/Jens Hack） - 一德国男子周二清晨在慕尼黑附近一火车站持刀袭击四人，造成一人死亡三人受伤。调查人员称，这起袭击案看来并无政治动机。
目击者称，嫌犯袭击第一名受害者时高喊“真主伟大”。一些目击者称，他们还听到嫌犯高喊“异教徒必须死”。这名嫌犯是一名27岁的失业木工，有精神问题。
调查人员称，这名男子两天前接受了精神科治疗。该男子在行凶现场被捕，正接受讯问。
“据我们目前所知，他是独自作案……没有迹象表明他是某个伊斯兰主义者网络的成员。”巴伐利亚犯罪调查办公室官员Petra Sandles对记者表示。
调查人员称，目前还不清楚嫌犯为何选择位于慕尼黑东南约32公里的小镇Grafen作为行凶地点。
“目前未发现任何与国家安全有关的线索。”巴伐利亚邦内政部长赫尔曼（Joachim Herrmann）说。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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