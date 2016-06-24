一名枪手在德国影院劫持人质 已被警方击毙

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透德国菲恩海姆6月23日 （记者 Ralf Banser） - 德国警方称，一名蒙面枪手周四在德国西部一家影院劫持人质，之后被冲进影院的警方击毙。
警方发言人称，没有其他人受伤。
黑森州内政部长Peter Beuth告诉地方议会，袭击者携带一支步枪或“长枪”单独行动，且看似“心智失常”。
警方发言人Bernd Hochstaedter称，警方尚未确认袭击者的身份或其动机，并称尚未有迹象表明袭击者有武装分子背景。
事发影院雇员Guri Blakaj告诉路透，枪手是一名18到25岁左右的男子，身高约1.7米，该男子下午3点左右进入影院，并要工作人员进入一个办公室。
袭击者之后进入一个放映厅，稍后Blakaj听到枪响。Blakaj称，当时里面约有六名工作人员和30名观影者。
特警之后冲进影院将枪手击毙。
尚不清楚袭击者的身份与动机。警方发言人称，调查人员发现袭击者并未随身携带身份证明文件。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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