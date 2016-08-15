德国科隆市中心袭击事件中有一人受伤--报载

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透柏林8月15日 - 据德国报纸EXPRESS报导，科隆市中心周一凌晨发生一起袭击事件，导致一人受伤。报导还称两名嫌疑人在逃。
报导称，数人在接近凌晨4点(0200GMT)的时候报警称，有三、四个人似乎与另一个人之间发生问题。Express在其网站报导称，目击者看见几名男子用斧头互砍。
一名被匕首刺伤的男子试图驾车逃离，其它男子则向他开枪，但只是击中了汽车。
警方后来制止了两名嫌疑人。Express报导称，此次袭击的动机不明。(完)
(编译 王颖/王洋; 审校 张涛/高琦)
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路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。