德国科隆市中心袭击事件中有一人受伤--报载

路透柏林8月15日 - 据德国报纸EXPRESS报导，科隆市中心周一凌晨发生一起袭击事件，导致一人受伤。报导还称两名嫌疑人在逃。

报导称，数人在接近凌晨4点(0200GMT)的时候报警称，有三、四个人似乎与另一个人之间发生问题。Express在其网站报导称，目击者看见几名男子用斧头互砍。

一名被匕首刺伤的男子试图驾车逃离，其它男子则向他开枪，但只是击中了汽车。

警方后来制止了两名嫌疑人。Express报导称，此次袭击的动机不明。(完)