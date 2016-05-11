更新版 2-德国一男子持刀行凶致1死3伤 当局称似无政治动机

标题新闻：德意志银行签署协议，支付72亿美元就住房抵押贷款支持证券(RMBS)案与美司法部达成和解
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(新增调查细节；本文由路透中文网编译提供)
路透慕尼黑5月10日 （记者 Joern Poltz/Jens Hack） - 一德国男子周二清晨在慕尼黑附近一火车站持刀袭击四人，造成一人死亡三人受伤。调查人员称，这起袭击案看来并无政治动机。
目击者称，嫌犯袭击第一名受害者时高喊“真主伟大”。一些目击者称，他们还听到嫌犯高喊“异教徒必须死”。这名嫌犯是一名27岁的失业木工，有精神问题。
调查人员称，这名男子两天前接受了精神科治疗。该男子在行凶现场被捕，正接受讯问。
“据我们目前所知，他是独自作案……没有迹象表明他是某个伊斯兰主义者网络的成员。”巴伐利亚犯罪调查办公室官员Petra Sandles对记者表示。
调查人员称，目前还不清楚嫌犯为何选择位于慕尼黑东南约32公里的小镇Grafen作为行凶地点。
“目前未发现任何与国家安全有关的线索。”巴伐利亚邦内政部长赫尔曼（Joachim Herrmann）说。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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