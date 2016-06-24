一名枪手在德国影院劫持人质，已被警方击毙

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国菲恩海姆6月24日 （记者 Ralf Banser） - 德国警方称，一名蒙面枪手周四在德国西部一家影院劫持人质，之后被冲进影院的警方击毙。

警方发言人称，没有其他人受伤。

黑森州内政部长Peter Beuth告诉地方议会，袭击者携带一支步枪或“长枪”单独行动，且看似“心智失常”。

警方发言人Bernd Hochstaedter称，警方尚未确认袭击者的身份或其动机，并称尚未有迹象表明袭击者有武装分子背景。

事发影院雇员Guri Blakaj告诉路透，枪手是一名18到25岁左右的男子，身高约1.7米，该男子下午3点左右进入影院，并要工作人员进入一个办公室。

袭击者之后进入一个放映厅，稍后Blakaj听到枪响。Blakaj称，当时里面约有六名工作人员和30名观影者。

特警之后冲进影院将枪手击毙。

尚不清楚袭击者的身份与动机。警方发言人称，调查人员发现袭击者并未随身携带身份证明文件。（完）