慕尼黑地区一男子在火车站持刀伤人 据称曾高呼“真主伟大”（更新版）

（新增警方消息和一名伤者去世）

路透慕尼黑5月10日（记者 Joern Poltz） - 德国媒体报导称，一名男子周二早些时候在慕尼黑地区一火车站持刀袭击乘客，导致一名男子死亡，另有三人受伤。警方称，他们正在调查这起袭击事件背后是否存在伊斯兰相关动机。

一名女发言人称，目击者称这名男子在袭击时用阿拉伯语高呼“真主伟大”（Allahu Akbar），警方正在对此进行调查。她并表示，凶犯已经被拘捕。

据德国公共广播联盟（ARD）报导，一名遇袭男子已经死亡。警方还没对此进行确认。

袭击发生在慕尼黑东南约32公里Grafing的快速通勤车站。

德国尚未遭遇伊斯兰武装分子在法国和比利时发起的类似重大袭击事件。

不过，德国安全机构在保持警戒，内阁部长们已经多次提醒可能发生袭击事件。

德国逾800名本土激进分子离开德国加入叙利亚和伊拉克的圣战者组织，大约260人已经返回德国。