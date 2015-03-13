大众汽车有意出售LeasePlan持股 以削减成本--消息

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透苏黎世/柏林3月12日 - 消息人士称，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)正同包括阿布扎比投资局在内的财团进行洽谈，有意出售租赁部门LeasePlan的50%持股。大众汽车目前正致力于削减成本以及调整生产。
大众拥有自己的大众汽车租赁公司，而且越发仰赖大众汽车金融服务部门，鉴于此，若是再持有第三方租赁业务实在有些说不过去。
消息人士称，出售LeasePlan的资金总额可能最高达到30亿欧元，该交易最快在本月成行。
大众财务长Hans Dieter Poetsch周四拒绝就可能出售LeasePlan持股一事置评。
LeasePlan发言人周三称，公司正进行并购谈判。
Sky News周三报导称，由荷兰退休基金PGGM主导，包括阿布扎比投资局、新加坡GIC和TDR Capital在内的财团是竞购者之一。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。