德国三大车企在美国召回250万辆装有高田安全气囊的汽车

* 宝马将召回84万辆汽车

* 大众将召回85万辆汽车

* 戴姆勒将召回84万辆汽车

* 戴姆勒将拨备3.4亿欧元

路透法兰克福/华盛顿2月10日 - 德国三大汽车制造商表示，将在美国召回250万辆安装高田(7312.T)安全气囊的汽车，这是旷日持久的高田安全气囊危机的最新动向。

周三，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)和宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)分别表示，将各自召回85万辆和84万辆汽车。此前，戴姆勒(DAIGn.DE)在周二称，将召回84万辆汽车。

这些被召回的汽车装有高田上月宣布存在缺陷的安全气囊气体发生器，在美国有510万辆汽车受到影响。这次德国汽车商宣布召回汽车，使得宣布召回的汽车数量达到高田宣称的总数。

这三起召回涉及的车款年份比以往要新。其中宝马召回的汽车中包含一款2015年款汽车。

此次召回标志着2009年开始的高田安全气囊危机扩大。目前已有约2,400万辆、涉及约2,800万个高田安全气囊气体发生器的美国汽车被召回。

在最近的这波高田气囊危机扩大事件中，本田汽车(7267.T)稍早在美国市场召回223万辆汽车。福特汽车(F.N)召回36.1万辆Ranger皮卡，马自达(7261.T)召回近2万辆B系列卡车。

德国车企的召回范围仅限于美国市场。戴姆勒、大众以及宝马汽车均表示，未接到其它汽车气囊存在缺陷的消息。

涉及召回的戴姆勒汽车多数为梅赛德斯－奔驰品牌。

戴姆勒表示，将提列3.40亿欧元(3.83亿美元)用于支应召回成本。为此公司将调整上周公布的2015年度财报，并将净利调降至87亿欧元，息税前利润(EBIT)调整为132亿欧元，原来分别为89亿和135亿欧元。

大众汽车召回的主要为68万辆大众品牌和17万辆豪华车品牌奥迪。

大众表示，在美国市场召回的汽车包括2006-2010年德国产帕萨特轿车和货车；2012-2014年美国产Eos和帕萨特；2010-2014年高尔夫和捷达跑车以及2009-2014年大众CC。(完)