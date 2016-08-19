德国邮政银行将取消数百万客户的免费账户待遇

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福8月19日 - 德意志银行(DBKGn.DE)旗下的德国邮政银行DPBGn.DE将取消数百万客户的免费账户待遇，以应对欧洲央行负利率政策带来的负担。
该行称，从11月1日开始，除非客户每月存入户头的资金达到或超过3,000欧元，否则将被收取3.90欧元/月的费用。（完）
(编译 高琦 审校 刘秀红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。