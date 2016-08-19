德国邮政银行将取消数百万客户的免费账户待遇

路透法兰克福8月19日 - 德意志银行(DBKGn.DE)旗下的德国邮政银行DPBGn.DE将取消数百万客户的免费账户待遇，以应对欧洲央行负利率政策带来的负担。

该行称，从11月1日开始，除非客户每月存入户头的资金达到或超过3,000欧元，否则将被收取3.90欧元/月的费用。（完）