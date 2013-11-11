独家：德国两党就欧洲银行业联盟框架达成一致--消息

路透柏林11月9日 -德国总理梅克尔所在的保守党和社会民主党已就欧洲银行业联盟框架达成协议。根据其方案，将由一个隶属于欧洲各国财长的机构来决定何时关闭破产银行，欧盟执委会将靠边站。

数位参与两党协商的消息人士向路透表示，两党还同意，欧洲稳定机制(European StabilityMechanism,ESM)的资金不应直接用于关停金融机构。

消息人士称，还有一些法律问题需要解决，但争取在下周初签署该协议，这样德国财政部长朔伊布勒(WolfgangSchaeuble)在周四参加欧盟财长会议时就可以表明德国在这一问题上的坚定立场。

欧盟希望在年底前就银行破产清算达成协议，但由于德国9月大选后其立场的不确定性，令其能否如期完成的前景生疑。

“对该问题的协商正在全力向前推进。由于程序和内容问题，双方离达成协议还很远，”社会民主党发言人BenjaminSeifert称。

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(MichelBarnier)的发言人在布鲁塞尔称，巴尼尔对于关停破产银行的机构不应和欧盟执委会相关的看法持开放态度。

欧洲央行上周五要求建立一个单一的基金来支付银行破产的成本，此后她表示，这对于“整个系统的可信度”都很重要。

这个所谓的单一解决机制(SRM)是建立全面银行业联盟的基础。该联盟旨在打破破产银行和主权政府之间的“恶性循环”，这也是欧元区债务危机期间面临的主要问题。

欧盟财长将在布鲁塞尔讨论建立银行业联盟的第二个基础，即关停或救援问题银行的方案。解决这些问题，对于完成欧元区有史以来最大工程之一必不可少。(完)

(编译 朱晓军；审校 李爽)

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