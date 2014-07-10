独家：德国商业银行或支付6-8亿美元了结美国当局调查--消息

路透纽约7月9日 - 知情的消息人士称，德国商业银行(CBKG.DE)预计将支付6-8亿美元，以了结其疑似违反美国制裁法与伊朗交易而遭美方调查案。

该消息人士指出，此金额包含了纽约银行业监管当局最高主管Benjamin Lawsky提出的逾3亿美元罚金。此前报导预计罚金总额将超5亿美元。

美国司法部、财政部、美国联邦储备委员会(美联储/FED)等其它监管部门和曼哈顿地方检察官也参加了和解谈判。

其中一名消息人士称，当局调查的是德国商业银行违反制裁规定，与伊朗伊斯兰共和国航运公司(IRISL)进行交易。

伊朗这家国家支持的航运公司在2008年被美国列入经济制裁名单，因据称其支持伊朗扩散大规模杀伤性武器。消息人士称，德国商业银行被指在明知这家公司遭制裁的情况下还与之做生意。

德国商业银行代表拒绝就有关指控及和解金额置评。

一位消息人士称，和解有可能在未来几周达成。

美国司法部、曼哈顿地方检察官办公室和纽约州金融局拒绝置评。目前亦尚无法立即联系上其他有关机构置评。

德国商业银行是最新一家与美国当局进行和解协商的银行。法国巴黎银行(BNPP.PA)上周与美国达成89亿美元的协议，和解对法巴违反美国制裁规定，为苏丹、伊朗和古巴等国相关不当往来的调查。

消息人士称，美国当局目前也在调查意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)和德意志银行(DBKGn.DE)，看他们是否有违反制裁规定。(完)

(编译 许娜/白云; 审校 李婷仪)

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