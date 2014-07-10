独家：德国商业银行或支付6-8亿美元了结美国当局调查--消息

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约7月9日 - 知情的消息人士称，德国商业银行(CBKG.DE)预计将支付6-8亿美元，以了结其疑似违反美国制裁法与伊朗交易而遭美方调查案。
该消息人士指出，此金额包含了纽约银行业监管当局最高主管Benjamin Lawsky提出的逾3亿美元罚金。此前报导预计罚金总额将超5亿美元。
美国司法部、财政部、美国联邦储备委员会(美联储/FED)等其它监管部门和曼哈顿地方检察官也参加了和解谈判。
其中一名消息人士称，当局调查的是德国商业银行违反制裁规定，与伊朗伊斯兰共和国航运公司(IRISL)进行交易。
伊朗这家国家支持的航运公司在2008年被美国列入经济制裁名单，因据称其支持伊朗扩散大规模杀伤性武器。消息人士称，德国商业银行被指在明知这家公司遭制裁的情况下还与之做生意。
德国商业银行代表拒绝就有关指控及和解金额置评。
一位消息人士称，和解有可能在未来几周达成。
美国司法部、曼哈顿地方检察官办公室和纽约州金融局拒绝置评。目前亦尚无法立即联系上其他有关机构置评。
德国商业银行是最新一家与美国当局进行和解协商的银行。法国巴黎银行(BNPP.PA)上周与美国达成89亿美元的协议，和解对法巴违反美国制裁规定，为苏丹、伊朗和古巴等国相关不当往来的调查。
消息人士称，美国当局目前也在调查意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)和德意志银行(DBKGn.DE)，看他们是否有违反制裁规定。(完)
(编译 许娜/白云; 审校 李婷仪)
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