德国商业银行将裁员约9000人 并取消今年的股息--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福9月27日 - 一位接近德国商业银行(CBKG.DE)监事会的消息人士周二表示，该行将在未来几年裁员约9,000人，并将取消2016年的股票分红，此举是为了在负利率的环境中削减成本。
该消息人士称，裁员将在未来几年陆续进行，最久不会超过2020年，但裁员规模相当于德商银行总员工数的近五分之一，暗示不能排除会进行强制性裁员。该行是德国第二大银行。
“裁员力度远远大于之前有过的措施，”这位消息人士说。
该人士还称，此次调整估计将耗费约10亿欧元，德商银行计划取消2016年股票分红，以帮助支付这些费用。
德国商业银行拒绝置评。
此前有另外的知情消息人士对路透表示，德商银行执行长Martin Zielke将于本周向监事会提交裁员计划，预计将在周五对外公开计划。
德国商报(Handelsblatt)率先援引不知名金融业消息人士报导了德商银行将裁员9,000人和取消分红。
1027GMT时，德商银行股价下跌2.8%，交易员表示，这是受到取消分红前景的冲击，市场原本预期该行今年将派发每股0.2欧元的分红。
截至2015年底，德商银行总员工数为51,300人，其中全职员工有45,400人。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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