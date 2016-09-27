德国商业银行将裁员约9000人 并取消今年的股息--消息

路透法兰克福9月27日 - 一位接近德国商业银行(CBKG.DE)监事会的消息人士周二表示，该行将在未来几年裁员约9,000人，并将取消2016年的股票分红，此举是为了在负利率的环境中削减成本。

该消息人士称，裁员将在未来几年陆续进行，最久不会超过2020年，但裁员规模相当于德商银行总员工数的近五分之一，暗示不能排除会进行强制性裁员。该行是德国第二大银行。

“裁员力度远远大于之前有过的措施，”这位消息人士说。

该人士还称，此次调整估计将耗费约10亿欧元，德商银行计划取消2016年股票分红，以帮助支付这些费用。

德国商业银行拒绝置评。

此前有另外的知情消息人士对路透表示，德商银行执行长Martin Zielke将于本周向监事会提交裁员计划，预计将在周五对外公开计划。

德国商报(Handelsblatt)率先援引不知名金融业消息人士报导了德商银行将裁员9,000人和取消分红。

1027GMT时，德商银行股价下跌2.8%，交易员表示，这是受到取消分红前景的冲击，市场原本预期该行今年将派发每股0.2欧元的分红。

截至2015年底，德商银行总员工数为51,300人，其中全职员工有45,400人。(完)