独家：德国商业银行与美国当局接近达成和解 金额约为6.5亿美元

路透纽约9月3日 - 据消息人士透露，德国商业银行(CBKG.DE)接近与美国当局就该行与伊朗等受制裁国家交易的调查案达成和解。

一位消息人士称，德商银行预计支付约6.5亿美元和解费。

上述消息人士称，最早可能下周发布声明，但本月内公布的可能性更大。由于双方仍在进行谈判，消息人士要求匿名。

德商银行发言人Margarita Thiel拒绝置评。

路透此前报导，德商银行预计将支付6-8亿美元与美国当局和解，此金额包含了纽约银行业监管当局最高主管Benjamin Lawsky提出的逾3亿美元罚金。

一名消息人士周三表示，纽约银行业监管当局可能获得大约3亿美元。

美国司法部、财政部、美联储以及曼哈顿区检察官办公室也在与德商银行进行谈判。路透周三联系这些机构时，它们均拒绝置评。

一名消息人士称，德商银行明明知情却为伊朗伊斯兰共和国航运公司提供服务，后者在2008年因支持伊朗扩散大规模杀伤性武器而被美国点名制裁。

过去五年间，超过六家外资银行因违反制裁法规问题而与美国当局和解。

法国最大的法国巴黎银行，因违反美国制裁法及相关行为，在6月同意支付创纪录的89亿美元和解费。

2012年，位于阿姆斯特丹的荷兰国际集团(ING)支付了6.19亿美元，创下当时最高纪录；随后英国的渣打银行(STAN.L)也支付了6.67亿美元和解费。上个月渣打又因在反洗钱管控方面的疏失被罚3亿美元。(完)

(编译 李春喜；审校 徐文焰)

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