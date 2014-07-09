欧洲金融：法律草案显示，破产德国银行的投资者或最早在2015年面临损失

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
“其将确保发生危机时，多数股东和债权人将参与解决危机，而不是纳税人，”草案中写道。
为尽量减少欧元区纳税人作出的牺牲，欧盟决策者起草了一份法案，规定在银行倒闭时，股东、债权人以及大储户首先承担损失。
很长时间以来，德国一直推动尽早制定欧元区范围的类似法律，以便及时应用于今年欧洲央行压力测试结果较弱的银行。这样就无需用纳税人的钱为银行倒闭买单。
由于欧洲针对问题银行重组和融资的问题解决机制--单一解决机制(Single Resolution Mechanism, SRM)明年不能到位，德国银行救援基金Soffin将再运转一年，到2015年底。该基金将代尽SRM的职责，不过要在大投资者按照欧盟规则承担损失之后。
提案中另一项法律确保德国与欧盟规则保持一致，允许永久救援机制--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)在特定的一些极端情况下直接重组银行。(完) (编译 白云/王丽鑫； 审校 徐文焰)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)