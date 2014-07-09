欧洲金融：法律草案显示，破产德国银行的投资者或最早在2015年面临损失

“其将确保发生危机时，多数股东和债权人将参与解决危机，而不是纳税人，”草案中写道。

为尽量减少欧元区纳税人作出的牺牲，欧盟决策者起草了一份法案，规定在银行倒闭时，股东、债权人以及大储户首先承担损失。

很长时间以来，德国一直推动尽早制定欧元区范围的类似法律，以便及时应用于今年欧洲央行压力测试结果较弱的银行。这样就无需用纳税人的钱为银行倒闭买单。

由于欧洲针对问题银行重组和融资的问题解决机制--单一解决机制(Single Resolution Mechanism, SRM)明年不能到位，德国银行救援基金Soffin将再运转一年，到2015年底。该基金将代尽SRM的职责，不过要在大投资者按照欧盟规则承担损失之后。

提案中另一项法律确保德国与欧盟规则保持一致，允许永久救援机制--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)在特定的一些极端情况下直接重组银行。(完) (编译 白云/王丽鑫； 审校 徐文焰)