《独家新闻》德国谨慎改革银行业,对风险活动设限

《全球主要国家债券发行预告》--3月29日-4月5日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/29 美国 发售两年期浮息债券 3/29 美国 发售七年期公债 3/29 意大利 标售国库券 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5
* 立法草案将于2月送交内阁
* 方案将限制风险承担,但不会引发银行拆分
* 德国银行业全力游说,抵制极端措施
* 大选年里反对党料将攻击该方案
记者 Matthias Sobolewski; 编译 梁睿雪
路透柏林1月30日 - 根据路透得到的立法草案显示,德国打算对银行业进行温和改革,对风险活动设限.但这将不会导致银行被拆分,或者对德意志银行等大型金融机构造成严重冲击.
德国财政部拟定的法案将强制要求传统银行剥离自营交易,但只在这些风险活动所涉及的资产规模超过1,000亿欧元,或达到银行资产负债表的20%时,才会有此要求.这份草案料将于2月送至内阁.
这份64页的文件显示,银行可以继续代客交易、参与做市并进行公债交易,但德国联邦金融监管局(BaFin)有权在特殊情况下将做市操作分离出来.
零售银行将不得直接向对冲基金和私募股权基金发放贷款或提供担保,也不可以利用超级计算机进行高频交易.
新的法规定于2014年1月生效,但各银行剥离风险交易活动的限期可以宽延至2015年7月.
除了要得到内阁批准,法案还需要德国下议院通过才能正式成为法律.
专家估计,草案制定的风险交易上限可能最多会影响到三家德国银行--德意志银行 、德国商业银行 和Landesbank LBBW.
但这几家银行表示已不再进行纯自营交易,意味着这个影响可能会更为有限.纯自营交易即用自身资金在金融市场中承担风险.
反对派社会民主党领导人,亦为前任财政部长的史坦布律克(Peer Steinbrueck)去年提案,内容是硬性要求银行分离零售银行和投资银行部门,并建立银行业内的救援基金.
由于9月将举行联邦大选,社会民主党可能会抨击梅克尔政府采取的温和方式.(完) (译文审校 沈以文)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/29 美国 发售两年期浮息债券 3/29 美国 发售七年期公债 3/29 意大利 标售国库券 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5
路透台北3月29日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,008亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --中国信托商业银行发行30年期国际板债券1.8亿美元。 --National Australia Bank Limited发行3.6亿美元30年期国际板债券。 --彰化银行发行102亿台币次顺位金融债券。 --------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)1,212.8亿台币： 03/30 9,416.80亿台币 03/31 1,796亿台币 --公债还本付息1.5亿台币： 03/30 105甲5期1息
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600