《独家新闻》德国谨慎改革银行业,对风险活动设限

* 立法草案将于2月送交内阁

* 方案将限制风险承担,但不会引发银行拆分

* 德国银行业全力游说,抵制极端措施

* 大选年里反对党料将攻击该方案

记者 Matthias Sobolewski; 编译 梁睿雪

路透柏林1月30日 - 根据路透得到的立法草案显示,德国打算对银行业进行温和改革,对风险活动设限.但这将不会导致银行被拆分,或者对德意志银行等大型金融机构造成严重冲击.

德国财政部拟定的法案将强制要求传统银行剥离自营交易,但只在这些风险活动所涉及的资产规模超过1,000亿欧元,或达到银行资产负债表的20%时,才会有此要求.这份草案料将于2月送至内阁.

这份64页的文件显示,银行可以继续代客交易、参与做市并进行公债交易,但德国联邦金融监管局(BaFin)有权在特殊情况下将做市操作分离出来.

零售银行将不得直接向对冲基金和私募股权基金发放贷款或提供担保,也不可以利用超级计算机进行高频交易.

新的法规定于2014年1月生效,但各银行剥离风险交易活动的限期可以宽延至2015年7月.

除了要得到内阁批准,法案还需要德国下议院通过才能正式成为法律.

专家估计,草案制定的风险交易上限可能最多会影响到三家德国银行--德意志银行 、德国商业银行 和Landesbank LBBW.

但这几家银行表示已不再进行纯自营交易,意味着这个影响可能会更为有限.纯自营交易即用自身资金在金融市场中承担风险.

反对派社会民主党领导人,亦为前任财政部长的史坦布律克(Peer Steinbrueck)去年提案,内容是硬性要求银行分离零售银行和投资银行部门,并建立银行业内的救援基金.