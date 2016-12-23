德国警方怀疑柏林圣诞市集攻击事件嫌犯仍在城内--媒体

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透柏林12月23日 - 媒体周五报导，在柏林一处圣诞市集杀害12人的突尼斯裔嫌犯，在发动攻击后不久被警方摄影机捕捉到身影，调查人员认为该名嫌犯仍藏身柏林。
公共媒体rbb报导指出，24岁的嫌犯Anis Amri出现在警方周二早间于Moabit区清真寺的例行监视录影画面，当时距离他发动攻击仅不到几个小时。
rbb指出，Amri当时还没被列为嫌犯，而在周四清晨警方突袭清真寺时已无法找到他。
德国每日镜报(Der Tagesspiegel)引述消息人士说法报导称，调查人员认为Amri仍潜藏在柏林，因他可能身负伤势，不想引人瞩目。
目前无法联系上德国联邦检察官就相关报导置评。一名柏林警方发言人则不予置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 刘秀红)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。