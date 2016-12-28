德国农场发现H5N8禽流感病毒 扑杀约7.7万禽鸟

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透汉堡12月27日 - 德国当局周二表示，德国北部下萨克森州某主要禽类养殖区农场发现高传染性H5N8禽流感病毒之后，目前有大约7.7万只火鸡和鸡鸭正在被扑杀。
下萨克森州农业部发布公告称，在三个农场发现H5N8病毒，另有三个农场与之有接触。这几个农场在圣诞节周末开始扑杀5.5万只禽鸟，周二应能完成。
下萨克森州农业部稍后还称，该州奥尔登堡一个农场的另一起H5N8禽流感疫情周二已被确认，大约2.2万只火鸡也将被扑杀。
地方政府表示，已经针对最新感染区域发出了72小时的暂时禁令，禁止这些地区的家禽销售及运输。
最近几周，德国已在超过500只野鸟身上发现高传染力的H5N8病毒株。养殖场爆发疫情的状况相当罕见，此前政府实施了相当严格的卫生规范，以防治野鸟传染病毒，包括下令要求高风险地区进行家禽室内养殖。
过去几周之内，多个欧洲国家以及以色列都有发现H5N8禽流感病例，部分国家规定要在室内养殖家禽，以避免疫情扩散。法国在侦测得多起H5N8案例后，已经将高风险管制措施范围扩及全国。
韩国禽流感疫情扩散，已经到了军方加入协助扑杀家禽的程度，以遏制该国这次史上最大的一情爆发，受影响地区还有160万只家禽被下令扑杀。(完)
(编译 王颖/张明钧; 审校 白云/于春红)
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路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。