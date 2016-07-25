德国官员称一名叙利亚男子在德国Ansbach爆炸案中身亡

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林7月25日 - 据一家网站报导，德国巴伐利亚州政府官员在记者会上表示，一位27岁的叙利亚男子携带的炸弹在Ansbach音乐节活动外爆炸，导致他自己身亡。这位叙利亚人一年前的避难申请被德国拒绝。
巴伐利亚内政部长Joachim Herrmann称，这名男子之前两次试图自杀。据Nordbayern.de网站报导，还不清楚他是要自杀还是“要造成多人死亡”。袭击造成12人受伤。
据网站报导，Herrmann称，在爆炸前不久，这名男子显然被拒绝进入Ansbach音乐节。警方称，爆炸发生后，有超过2,000人从音乐节疏散。(完)
(编译 李爽 审校 杜明霞)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。