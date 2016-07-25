德国官员称一名叙利亚男子在德国Ansbach爆炸案中身亡

路透柏林7月25日 - 据一家网站报导，德国巴伐利亚州政府官员在记者会上表示，一位27岁的叙利亚男子携带的炸弹在Ansbach音乐节活动外爆炸，导致他自己身亡。这位叙利亚人一年前的避难申请被德国拒绝。

巴伐利亚内政部长Joachim Herrmann称，这名男子之前两次试图自杀。据Nordbayern.de网站报导，还不清楚他是要自杀还是“要造成多人死亡”。袭击造成12人受伤。

据网站报导，Herrmann称，在爆炸前不久，这名男子显然被拒绝进入Ansbach音乐节。警方称，爆炸发生后，有超过2,000人从音乐节疏散。(完)