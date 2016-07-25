德国Ansbach发生爆炸 至少一人死亡（更新版）

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路透柏林7月25日 - 德国纽伦堡附近的安斯巴赫市(Ansbach)周日发生爆炸，造成至少一人死亡和12人受伤，德国当局称看来是故意造成的爆炸。

警方发言人表示，爆炸中身亡的男子背着一个双肩背包，可能带有爆炸装置并独自作案。

发言人称，尚无该男子的身份信息，爆炸案还导致12人受伤，其中三人伤势严重。

这是一周内德国发生的第四起暴力事件。周五一个18岁枪手在慕尼黑枪杀九人。

警方称，爆炸发生在Ansbach的一个饭店外，导致参加附近“AnsbachOpen”音乐节的2,000多人被疏散。

“我们认为这是一桩蓄意制造的爆炸事件，”德国巴伐利亚州内政部发言人称。

他表示，没有人因与Ansbach爆炸事件有关而被捕，但巴伐利亚州内政部长Joachim Herrmann正在赶往事发地。

新闻网站Nordbayern.de报导称，Ansbach市长对记者说，爆炸是由爆炸装置引发。(完)