分析：不论欢迎与否 欧洲央行购债行动碾压德国短债收益率

路透伦敦2月28日 - 德国短期借款成本业已降至纪录低位，但仍有下行空间。面临货币刺激政策缺乏合格债券可买局面的欧洲央行，在近期调整规则之后将买入更多的较短期债券。

交易员称，代表欧洲央行行动的德国央行，过去两周持续买入收益率低于负0.40%存款利率的公债。

关于央行将进一步在该区域附近购债的预期加剧了市场对高评级德债的需求，并将导致与德国经济增长和通胀加速局面格格不入的德债走势延长。德国是欧元区最大经济体。

“12月以来发生的变化是，债券稀缺性限制，即使要到今年晚些时候才会遇到，如今已在影响政策，”百达(Pictet)资深分析师Frederik Ducrozet称，“这是最为重要的发展，而且蕴含着市场的多数风险。

由于意识到欧洲央行正在求购，投资者对德国短期公债的需求似乎没有止境。

德国周二发行了两年期公债，发行收益率创下负0.92%的纪录低点。

“所有交易商都想买，因为他们希望买来后再卖给欧洲央行，”德国中央合作银行(DZ BANK)的策略师René Albrecht说。

为了增加符合其2.3万亿(兆)欧元刺激计划购买资格的公债，欧洲央行在12月取消了一项规定。该规定阻止其购买收益率低于存款利率或剩余期限低于两年的公债。

欧洲央行之前曾暗示，只有万不得已时才会购买收益率低于存款利率的公债，但该央行上月就利用了这一规则调整，着实令市场意外。据德国商业银行称，自1月取消存款利率下限限制以来，德国央行一直在增加一年期德债的发行，以满足其每日8亿欧元的资产购买目标。

荷兰合作银行估计每日购买规模约为6.25亿欧元。鉴于德国一至五年期公债的未到期余额约为4,500亿欧元，荷兰合作银行称所以可以合理推测每日购债目标中的三分之二，或4亿欧元左右，正转向较短期限公债。

德国两年期公债收益率(殖利率)上周触及负0.96%的纪录低点，2月料下跌21个基点，创下四年来最大的收益率月度降幅。

高质量短期债券稀缺，也在推低收益率。

围绕法国总统选举的担忧，同样提振了低风险德债的需求。

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但欧洲央行购债才是主要推动力，表明短期债券收益率传统上作为衡量投资者对短期利率前景看法的指标，其有效性将大打折扣。

另一个副作用是公债收益率曲线进一步趋陡，人们认为这对银行业有利。

“我认为，两年期公债收益率将在未来两周内触及负1%，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。

根据德国国债机构的数据，在周二的标债前，两年期德债未到期余额约有1,060亿欧元。该机构计划今年发行520亿美元的短期公债(Schatz)，较2016年减少10亿美元。

许多银行业者预期，欧洲央行年底左右将推高自设的购债限制，即便其打算自4月起将整体月度资产购买规模减少200亿欧元至600亿欧元。目前欧洲央行限制其购买各国公债的金额，不得超过任一国未偿公债的33%。

“目前基本情况是，欧洲央行即将没有可买的德债，且资产购买计划也正接近极限。”荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu称。他表示，如果德国央行继续以当前的速度购债，那么最快6月就会触及德国的购债限额。

欧洲央行也即将触及爱尔兰和葡萄牙的合格公债购买限额，因此已放缓对这两国公债的购债速度，并偏离按各国央行占欧洲央行的资本额比重(capital key)来决定购买国家份额的原则。

分析师表示，一般认为欧洲央行较不愿在德国采取类似做法。欧洲央行与其放缓对德债的购买速度，更可能买入较多的该国短期债券，以使QE计划维持到2017年底的截止期限。

欧洲央行还可能进一步微调，扩大可购买债券范围，但一般认为不太可能采行这种做法，因为强劲的通胀和经济增长令该央行削减QE的压力加大。

“核心选项是放弃资本额比重原则--但除非发生危机，不然他们不会放弃。”瑞穗策略师Peter Chatwell说。

德国公债收益率曲线图表：reut.rs/2mzPL67(完)