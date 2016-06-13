投资焦点：德国10年期公债即将迈入10万亿美元负收益债行列

路透伦敦6月10日 - 收益率(殖利率)为负值的10万亿(兆)美元主权债当中，看来又要多一位新成员了：德国10年期公债。

德国公债收益率是欧元区借贷成本的指标，也是许多固定收益投资组合中的必备投资。而现在，10年期德债DE10YT=TWEB收益率处在0.02%的纪录低点。

许多市场人士认为该收益率不久后将呈现负值，因政治性风险、超宽松货币政策、全球经济成长忧虑，以及油价虽涨但并无通胀迹象，这些因素凑在一起，推高了德债需求。

而且与一年前不同的是，投资者似乎很乐于继续买入。一年前德债收益率在触及纪录低点后，就因为通胀一点小小的意外上升而迅速反弹。

“看德债收益率的情况，你会觉得我们应该感到紧张，但我们对经济成长预期以及对货币政策的看法下修幅度大上许多，”瑞穗欧元区利率分析主管Peter Chatwell说。

投资者持有政府的债券还要向政府付钱，这在几年前是不可想像的，而如今在发达国家的债市却变得稀松平常。日本10年期公债JP10YTN=JBTC收益率周五触及负0.155%的纪录低点，甚至15年期债券收益率也低于零。

而就在同一周，油价自八个月来首次突破每桶50美元，有可能推高通胀。这样看来，债市的情况或许有违常理了。

欧洲央行青睐的长期通胀预期衡量指标--欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R也在追溯油价走势。油价今年1月份已从2014年6月的每桶100美元以上跌至今年1月的不到30美元。

这一指标周五跌穿1.40%，创下3月份以来最低，远低于欧洲央行设定的近2%的目标水平。

“如果从增长预期尤其是通胀预期方面看，可能要比一年前更显温和，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

**零值失守在即**

期限在九年及以下的德债收益率已经跌穿零，而且流通中的德债平均收益率本周首度转为负值。

全球而言，惠誉评级预估，在全球总计60万亿(兆)美元主权债中，约有10.4万亿美元的收益率为负。

10年期德债占到已发行德债总量的近45%。如果当前指标10年债收益率转为负值，则将有250亿美元的德债加入收益率负值俱乐部。

那么问题就来了，投资者接下来转向哪里。

一些投资者已经开始买进更长期的德债；30年期德债收益率在周五跌至逾一年最低。

骏利资产基金经理人葛罗斯周四在一篇推文中警告，全球大规模负利率债券是“终有一天会爆炸的超新星”。

德债利率仅0.5%的情形下，即便收益率仅略微上涨，也可能会完全侵蚀投资者回报，引发卖盘如滚雪球似地扩大。

德债收益率在2015年4月跌至0.05%的低点，之后在通胀率回升的带动下，于6月中之前站上1%，为德债有史以来最为剧烈的波动之一。

**心态不同**

对部分分析师来说，成长和通胀看法的变化意味着德债收益率可在不同的情况下出现下滑。

“每个人的心态都不同，”苏格拉皇家银行策略师Giles Gale说道，其预期德债收益率今年将跌至负0.1%。

其他人认为，欧央行货币宽松政策，以及可供购买的债券稀缺，这就意味着德债收益率在好一段时间内将面临下滑压力。

London and Capital资深固定收益投资组合经理Rabbani Wahhab表示，德债收益率接近零水准并不会令其感到紧张。

“和当前的状况不同的是，上一次是欧洲央行还不是特别清楚自己要取得的目标，我们也知道要想实现通胀目标并不是那么容易，”他说道。“较一年前的环境相比，这是一个很大的变化。”

布兰特原油和欧元区通胀预期：tmsnrt.rs/1U4ArN1

全球公债收益率创记录低点：tmsnrt.rs/24RpaVB

(完)