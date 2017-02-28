（更正）焦点：德国将以纪录最低收益率标售两年期公债 旺盛买需前景如何？

（更正：因英文原文有误，内文第四段新增“此次标售结果将在1030GMT后不久公布”，非“0900GMT开始的标售”）

路透伦敦2月28日 - 德国周二将以纪录最低收益率标售两年期公债，让投资者有机会购买一些欧元区最受追捧的资产。

避险德国短债价格过去一周急涨，因德国央行和民间投资者大举购买。投资者们担心欧元区有可能解体。

两年期德债收益率上周触及纪录低位，且有可能创下2011年以来最大单月跌幅。

但分析师表示，这应该不会损及周二标售的50亿欧元新债的需求，因为央行的购债计划已经导致高质债券短缺，并抑制了短期再回购借贷市场。此次标售结果将在1030GMT后不久公布。

“我们认为，两年券发行后首月的轧空风险有可能提振需求，”瑞穗策略师Peter Chatwell表示。这些债券要到下月末才会再次出售。

“如果欧元区解体风险的重新定价继续提振短期德债的需求，以及这股需求若是扩大至附买回市场，情况将更为明显。”

德国两年期公债收益率在标债前小涨至负0.92%，距上周低点负0.96%不是很远。2月有望录得23个基点的跌幅，创下五年半以来的最大月度跌幅。

负收益率意味着投资者实际上要花一笔钱才能借钱给德国政府。欧洲央行在2015年初推出量化宽松以来，负收益率在欧元区司空见惯。

执行量化宽松的各国央行，起初并不被允许购买到期期限不到两年或收益率低于欧洲央行负0.40%存款利率的债券。去年12月，这些规定被调整，短期债收益率因此被拉低。

分析师称，尤其是德国央行，积极购买短债，以便较容易退出量化宽松。

根据德国国债机构的数据，目前两年期德债未到期余额约有1,060亿欧元。

**投资者惊恐**

除央行买盘外，民间投资者也在投资这一避险债券，因为他们担心反欧元的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)会在5月份胜选法国总统。

民调显示，勒庞支持率低于中间派马克龙，但博彩赔率显示，法国大选结果出现像英国公投退欧、特朗普当选美国总统那种意外的可能性约有30%。

勒庞承诺带领法国离开欧元，而与此同时意大利和荷兰的疑欧派运动也声势升高。周二公布的一项调查显示，四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区。

较短期德债的买盘增加，加剧了回购市场的债券短缺现象。

银行及大型企业依赖回购市场来为他们所持债券筹资，但近期的波动性导致融资成本飙升，并威胁到了这一市场的功能。(完)