若英国退欧处理不当 则欧洲或将每况愈下--德国经济部长

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透柏林8月28日 - 德国经济部长兼副总理加布利尔周日称，如果英国退欧处理不当，其他欧盟成员国步英国的后尘，则欧洲可能会每况愈下。
“英国退欧不是好事，但其对经济的打击不会像一些人担心的那么大--这更多是一个心理问题，是一个严重的政治问题，”加布利尔在新闻发布会上说。
他补充称，全世界目前将欧洲视为一个不稳定的大陆。
“如果我们对英国退欧安排不当，那我们会深陷困境，因此我们必须确保，我们不会允许英国一方面保留与比如欧洲相关的有利方面，另一方面又不承担责任，”加布利尔说。
德国总理默克尔周日在接受德国电台ARD采访时说：“欧盟内部均认为，英国退欧将产生巨大影响。”
“我们首先或许应该花些时间来想想，欧盟应该在哪些方面做得更好，而不是急于行事，”她还称，这是我们与伙伴国谈判的方向所在。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。