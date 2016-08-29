若英国退欧处理不当 则欧洲或将每况愈下--德国经济部长

路透柏林8月28日 - 德国经济部长兼副总理加布利尔周日称，如果英国退欧处理不当，其他欧盟成员国步英国的后尘，则欧洲可能会每况愈下。

“英国退欧不是好事，但其对经济的打击不会像一些人担心的那么大--这更多是一个心理问题，是一个严重的政治问题，”加布利尔在新闻发布会上说。

他补充称，全世界目前将欧洲视为一个不稳定的大陆。

“如果我们对英国退欧安排不当，那我们会深陷困境，因此我们必须确保，我们不会允许英国一方面保留与比如欧洲相关的有利方面，另一方面又不承担责任，”加布利尔说。

德国总理默克尔周日在接受德国电台ARD采访时说：“欧盟内部均认为，英国退欧将产生巨大影响。”

“我们首先或许应该花些时间来想想，欧盟应该在哪些方面做得更好，而不是急于行事，”她还称，这是我们与伙伴国谈判的方向所在。(完)