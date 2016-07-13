德国总理与财长轮番施压 要求英国新首相尽速启动退欧

路透伦敦7月12日 - 德国多名领导人物周二对即将成为新任英国首相的特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)加强施压，要求她就何时启动英国退欧程序尽速表态。

“新任首相的任务...就是要对英国与欧盟要建立何种关系的问题明确表态，”德国总理默克尔在一项记者会上表示。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，在英国公投选择退出欧盟后，有必要尽快厘清情况，以降低不确定性。英国公投结果对欧盟造成冲击，令维持数十年的欧洲一体化遭遇挫折。

现年59岁的特雷莎·梅将于周三接任卡梅伦成为新任英国首相。

特雷莎·梅任重道远，她必须带领英国从过去逾40年累积起来的繁复欧盟法规中解脱出来，同时协商新的贸易条件，将经济可能遭受的损害降到最低。

英镑兑美元涨1.2%至约1.3150美元，因在特雷莎·梅的主要竞争对手退出竞选后，新首相任命比预期提前了数周。

但英镑仍较6月23日公投当日晚间触及的1.50美元跌去逾12%，反映出对英国退欧将打击贸易、投资和增长的担忧。

在德国领导人发表上述言论前，英国下议院领袖、特雷莎·梅的盟友纪嘉林(Chris Grayling)表示，并不急于行使欧盟里斯本条约的第50条款。行使该条款将正式启动英国与欧盟的分手程序，并开始为期两年的英国退欧倒计时。

纪嘉林的上述言论似乎浇灭了欧盟伙伴国的希望。这些国家原本希望，特雷莎·梅的迅速就位或许会加速英国退欧进程，并解决围绕欧盟的不确定性。

英国央行总裁卡尼周二表示，上个月公投退欧可能给经济造成的冲击或促使央行提供更多刺激措施。英国央行将在周四宣布是会调降指标利率，还是采取其他措施。英国的指标利率已在0.5%的水平停留了超过七年。(完)