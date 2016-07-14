德国财长称英国希望取得欧盟金融服务业准入资格是“合理的”

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林7月14日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示，英国财政大臣哈蒙德称英国金融服务业应保留欧盟单一市场准入资格是“合理的”。
朔伊布勒并称他将会与哈蒙德通电话。
朔伊布勒指出，20国集团(G20)决心要控制英国最终退出欧盟的负面效应；G20财经首长下周将于中国召开会议。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。