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国际财经 | 2016年 7月 14日 星期四 18:40 BJT

德国财长称英国希望取得欧盟金融服务业准入资格是“合理的”

路透柏林7月14日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示，英国财政大臣哈蒙德称英国金融服务业应保留欧盟单一市场准入资格是“合理的”。

朔伊布勒并称他将会与哈蒙德通电话。

朔伊布勒指出，20国集团(G20)决心要控制英国最终退出欧盟的负面效应；G20财经首长下周将于中国召开会议。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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