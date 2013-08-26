英德第二季经济强劲成长 成为带动欧洲复苏火车头

2007年3月30日资料图片，有欧洲各国国旗图案的塑料方块。 REUTERS/Christian Charisius

* 德国及英国第二季GDP强劲成长

* 两国GDP成长率均达0.7%

* 德国内需强劲，创下2012年第一季以来最快增速

* 英国获得贸易的提振，创下2012年第三季以来最快成长

记者 Alexandra Hudson/Olesya Dmitracova

路透柏林/伦敦8月23日 - 德国周五确认其第二季成长速度创下逾一年来最快，而英国的成长幅度也修正至和德国看齐的水准。

虽然欧洲许多主要国家如意大利、西班牙及荷兰等仍笼罩在衰退阴影下，但分析师多表示，德国和英国数据显示至少这两大区域经济火车头正加速前进。

德国第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，主要动力来自于强劲的内需，而这个成长幅度齐平于2012年第一季的水准。

英国第二季GDP成长幅度和德国一致，相当于去年第三季的增幅，主要受到整体经济活动回温的带动。

经济强劲成长的迹象也让区域央行官员提出更为乐观的论调，不过央行官员们仍暗示利率将维持于低水平一段时间。

德国数据反映出建筑活动在历经严冬之后加速扩张，企业对于机械及设备需求强劲，民间消费则是表现稳健。

“经济成长的构成很不错。主要动能来自于内部，这对于德国和欧元区而言都是好事，”Nordea分析师Holger Sandte表示。

欧元区在第二季走出了延续一年半的经济衰退。

消费者信心亦持续改善。欧盟执委会周五公布的数据显示，欧元区8月消费者信心指数增幅超过预期，触及两年最高，使该地区开始复苏的令人鼓舞的迹象进一步增加。该指数增至负15.6，7月为负17.4，分析师预期为负16.5。

“企业扩大设备投资，不再犹疑不决，这也是一个正面迹象，”Sandte在论及德国数据时补充道。

决策人士的说法也略微趋向乐观。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四接受访问时指出，目前看不到降息的理由.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，他乐见欧洲央行在经济一出现好转就将加息。

“低利率无疑表明债券市场的不稳定性。这种情况不能永远持续下去--即使低利率能够缓解联邦债务压力。”朔伊布勒对德国商报(Handelsblatt)表示。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在8月1日利率决策会议后表示，利率将在一段时间内保持在低位。欧洲央行提出这种“前瞻性指引”的基础，是通胀前景依旧温和，且经济成长疲弱。

本周的采购经理人指数(PMI)表明，本月德国经济增长强劲，不过显示法国经济依然乏力。

分析师表示，这很难与前一周公布的GDP初值相一致。第二季GDP初值较前季增长0.5%，经济走出衰退。

然而英国经济复苏的迹象要比前几个月更加清晰。

“经济复苏看上去确实显得越来越可自我持续，”Investec分析师Philip Shaw称。

该数据也显示产出较去年同期意外强劲增长1.5%。数据发布后股市上涨。

英国出口增长速度为2011年底以来最快，企业投资增长快于家庭支出，说明此前主要由国内消费和进口驱动的经济增长转向更加平衡。

为了鼓励支出和投资，英国央行本月稍早称不会在失业率高于7%时提高借贷成本。英国央行预计失业率至少三年内不会跌破该水平。

但是如果英国经济复苏维持动能，失业率可能较快地跌破该门槛。而且自央行提出前瞻指引以来，经济数据也大多向好。

“英国央行因此面临着越来越大的挑战，即如何让市场和家庭相信未来三年都不必升息，”金融数据公司Markit的分析师Chris Williamson表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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