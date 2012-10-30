德国财长敦促英国继续大力参与欧盟事务

路透英国牛津10月29日电（记者 Stephen Eisenhammer）---德国财政部长朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble）周一敦促英国继续大力参与欧盟事务，这是他对英国的欧洲怀疑论者做出的回应。德国担心该理论或导致英国退出欧盟。

朔伊布勒是在访问牛津大学时发表上述言论的，而就在几天前，英国外交大臣黑格（William Hague）却勾勒了大为迥异的愿景，希望欧盟组织应非常松散，英国可以选择不参与许多政策。

德国总理默克尔表示，她下周将访问英国这个“重要的合作夥伴”，届时将与英国首相卡梅伦举行会谈。

“依我之见，在这个（欧洲）竞争理念中，急需听到英国的声音，”朔伊布勒在牛津圣安东尼学院（Saint Anthony's College）发表演讲时说道。

“我坚信，如果我们的辩论中没有这个（英国的）声音，欧洲就会显得贫乏无力。英国应该留下来并在欧洲的中心重占一席之地，这将对欧盟有利。”

周一晚间，默克尔参加基督教民主联盟（CDU）的一个成员聚会时也发表了类似的言论。

“英国在欧盟是一个重要的合作夥伴……英国在某种程度上（对欧洲）有其他想法，不希望欧洲是如此密切的联盟。但从德国和我们利益的角度看，英国是欧盟的一个重要成员国，”她说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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