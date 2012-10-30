德国财长敦促英国继续大力参与欧盟事务

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透英国牛津10月29日电（记者 Stephen Eisenhammer）---德国财政部长朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble）周一敦促英国继续大力参与欧盟事务，这是他对英国的欧洲怀疑论者做出的回应。德国担心该理论或导致英国退出欧盟。
朔伊布勒是在访问牛津大学时发表上述言论的，而就在几天前，英国外交大臣黑格（William Hague）却勾勒了大为迥异的愿景，希望欧盟组织应非常松散，英国可以选择不参与许多政策。
德国总理默克尔表示，她下周将访问英国这个“重要的合作夥伴”，届时将与英国首相卡梅伦举行会谈。
“依我之见，在这个（欧洲）竞争理念中，急需听到英国的声音，”朔伊布勒在牛津圣安东尼学院（Saint Anthony's College）发表演讲时说道。
“我坚信，如果我们的辩论中没有这个（英国的）声音，欧洲就会显得贫乏无力。英国应该留下来并在欧洲的中心重占一席之地，这将对欧盟有利。”
周一晚间，默克尔参加基督教民主联盟（CDU）的一个成员聚会时也发表了类似的言论。
“英国在欧盟是一个重要的合作夥伴……英国在某种程度上（对欧洲）有其他想法，不希望欧洲是如此密切的联盟。但从德国和我们利益的角度看，英国是欧盟的一个重要成员国，”她说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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