英国在德国设有电子监控站--报道

路透11月4日 -英国《独立报》报道称，美国国家安全局（NSA）承包商前雇员斯诺登曝光的文件显示，英国情报机构在德国联邦议院和德国总理办公室附近运营着一个“电子监控站”网络。

报道称，NSA的文件以及航拍照片和以往在德国进行间谍活动的情报表明，英国在德国议会及默克尔办公室附近运营着自己的秘密监听站，该监听站使用的是大使馆屋顶的高科技设备。