英国在德国设有电子监控站--报道

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透11月4日 -英国《独立报》报道称，美国国家安全局（NSA）承包商前雇员斯诺登曝光的文件显示，英国情报机构在德国联邦议院和德国总理办公室附近运营着一个“电子监控站”网络。
报道称，NSA的文件以及航拍照片和以往在德国进行间谍活动的情报表明，英国在德国议会及默克尔办公室附近运营着自己的秘密监听站，该监听站使用的是大使馆屋顶的高科技设备。
报道还称，监听行动由英国同美国及其他重要伙伴国一道实施。
英国《卫报》周六报道称，西欧国家的情报机构正在联手对互联网和电话通信展开大规模监控，规模堪比美国的情报项目。
路透尚未联系到英国政府通信总部（GCHQ）就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)