英国在德国设有电子监控站--报导

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月4日 - 英国《独立报》报导称，美国国家安全局（NSA）承包商前雇员斯诺登曝光的文件显示，英国情报机构在德国联邦议院和德国总理办公室附近运营着一个“电子监控站”网络。
报导称，NSA的文件以及航拍照片和以往在德国进行间谍活动的情报表明，英国在德国议会及默克尔办公室附近运营着自己的秘密监听站，该监听站使用的是大使馆屋顶的高科技设备。
报导还称，监听行动由英国同美国及其他重要伙伴国一道实施。
英国《卫报》周六报导称，西欧国家的情报机构正在联手对互联网和电话通信展开大规模监控，规模堪比美国的情报项目。
路透尚未联系到英国政府通信总部（GCHQ）就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。