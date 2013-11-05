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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 15:52 BJT

英国在德国设有电子监控站--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月4日 - 英国《独立报》报导称，美国国家安全局（NSA）承包商前雇员斯诺登曝光的文件显示，英国情报机构在德国联邦议院和德国总理办公室附近运营着一个“电子监控站”网络。

报导称，NSA的文件以及航拍照片和以往在德国进行间谍活动的情报表明，英国在德国议会及默克尔办公室附近运营着自己的秘密监听站，该监听站使用的是大使馆屋顶的高科技设备。

报导还称，监听行动由英国同美国及其他重要伙伴国一道实施。

英国《卫报》周六报导称，西欧国家的情报机构正在联手对互联网和电话通信展开大规模监控，规模堪比美国的情报项目。

路透尚未联系到英国政府通信总部（GCHQ）就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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