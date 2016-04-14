德国多家大型智库呼吁政府运用预算盈余扩大支出

路透柏林4月14日 - 德国多家大型经济智库周四呼吁政府运用预算盈余来支撑经济成长，和部分欧盟伙伴国家批评德国紧缩财政政策站在同一阵线。

根据这些智库的估算，德国联邦政府自2014年以来就一直达成平衡预算，包括社会基金在内整体政府预算盈余今年料达110亿欧元(124亿美元)，明年则有100亿欧元。

这些智库表示，柏林当局应该把这些盈余的部分拿来调降所得税，并提振基础设施及教育等投资。这些智库的分析将会纳入政府施政及经济预估当中。

提振教育投资“亦相当重要，有利于让移民整合至劳动市场。”

这些智库称，在海外对德国商品及劳务需求转弱的情形下，他们将德国2016年经济成长率预估由1.8%调降至1.6%。(完)