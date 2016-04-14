德国多家大型智库呼吁政府运用预算盈余扩大支出

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透柏林4月14日 - 德国多家大型经济智库周四呼吁政府运用预算盈余来支撑经济成长，和部分欧盟伙伴国家批评德国紧缩财政政策站在同一阵线。
根据这些智库的估算，德国联邦政府自2014年以来就一直达成平衡预算，包括社会基金在内整体政府预算盈余今年料达110亿欧元(124亿美元)，明年则有100亿欧元。
这些智库表示，柏林当局应该把这些盈余的部分拿来调降所得税，并提振基础设施及教育等投资。这些智库的分析将会纳入政府施政及经济预估当中。
提振教育投资“亦相当重要，有利于让移民整合至劳动市场。”
这些智库称，在海外对德国商品及劳务需求转弱的情形下，他们将德国2016年经济成长率预估由1.8%调降至1.6%。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。